В преддверии концерта Шуфутинского запретили пускать на Украину

В преддверии концерта Шуфутинского запретили пускать на Украину
Михаил Шуфутинский. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Артист рискует попасть под ограничения из-за посещения Крыма

Украинские власти продолжают охоту на российских артистов, которые побывали в Крыму. В этот раз под прицелом оказался Михаил Шуфутинский. 

В СМИ появилась информация о том, что певец якобы незаконно побывал на полуострове. Теперь же на Украине его планируют наказать по всей строгости закона. И хотя у артиста запланирован концерт 8 марта будущего года, похоже, что жители Незалежной своего кумира вряд ли дождутся. 

В госпогранслужбе Украины отметили, что внимательно мониторят тех, кто побывал в Крыму, используя для этого не только открытые источники информации, но и другие способы. И если сами украинцы отделаются административной ответственностью, то иностранным гражданам будет запрещен въезд в страну. 

"В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно находиться в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещен въезд на Украину", 

– отметили в украинском ведомстве. 

Сам артист эту новость пока никак не комментировал, а концерт 8 марта по-прежнему можно увидеть на афише. 

Ранее въезд в Незалежную запретили певице Пелагее. Певицу признали угрозой национальной безопасности Украины. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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