Артист рискует попасть под ограничения из-за посещения Крыма

Украинские власти продолжают охоту на российских артистов, которые побывали в Крыму. В этот раз под прицелом оказался Михаил Шуфутинский.

В СМИ появилась информация о том, что певец якобы незаконно побывал на полуострове. Теперь же на Украине его планируют наказать по всей строгости закона. И хотя у артиста запланирован концерт 8 марта будущего года, похоже, что жители Незалежной своего кумира вряд ли дождутся.

В госпогранслужбе Украины отметили, что внимательно мониторят тех, кто побывал в Крыму, используя для этого не только открытые источники информации, но и другие способы. И если сами украинцы отделаются административной ответственностью, то иностранным гражданам будет запрещен въезд в страну.

"В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно находиться в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещен въезд на Украину",

– отметили в украинском ведомстве.

Сам артист эту новость пока никак не комментировал, а концерт 8 марта по-прежнему можно увидеть на афише.

Ранее въезд в Незалежную запретили певице Пелагее. Певицу признали угрозой национальной безопасности Украины.