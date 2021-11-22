Умоляли перевести в реанимацию: дочь рассказала о последних днях Руслановой

Умоляли перевести в реанимацию: дочь рассказала о последних днях Руслановой
Нина Русланова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Неправильные действия врачей погубили актрису, считает ее наследница

Накануне стало известно о смерти Нины Руслановой. И хотя изначально СМИ писали о том, звезда киноленты "Собачье сердце" отказывалась от госпитализации, дочь актрисы уверяет, что все было совсем не так. 

Олеся Рудакова опубликовала в своем "Фейсбуке" пост, в котором рассказала о последних днях своей матери. Наследница звезды отметила, что ей надоела ложь, которую тиражируют СМИ. Как оказалось, в Сеченовскую больницу Русланова приехала самостоятельно. Это было почти месяц назад. 

На четвертый день у звезды советского кино упал гемоглобин, тогда медики решили перевести актрису в реанимацию. Там Руслановой влили два литра крови, в результате чего у нее случился инфаркт. 

Также была проведена операция по удалению полипа. Врачи пошли на этот шаг, не дожидаясь гистологии. Лекарств, к слову, в медучреждении не было, поэтому их приходилось буквально доставать. Но изо дня в день ситуация становилась только хуже. 

Спустя еще несколько дней у Нины Ивановны диагностировали пневмонию, подтвердился коронавирус. 

"Ее перевезли на простой скорой в 4 больницу на Доватора. Там мы умоляли чтоб ее положили в реанимацию. Уговорили с трудом. В понедельник ее перевели в отделение", 

– продолжила дочь Руслановой. 

Порой родные по несколько часов не могли найти врачей, буквально умоляли их перевести актрису обратно в реанимацию. Но этого не произошло. В результате Нины Ивановны не стало. 

Ранее стало известно, на какое наследство может претендовать единственная дочь Руслановой. 

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
новости партнеров

Тихановская озвучила тактику по референдуму для противников Лукашенко

Оппозиция призвала белорусов участвовать в плебисците

Столкнувшаяся с "Курском" подлодка нашлась у берегов Норвегии

Взрыв мог произойти из-за встречного маневра российского судна, считает адмирал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей