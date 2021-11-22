Неправильные действия врачей погубили актрису, считает ее наследница

Накануне стало известно о смерти Нины Руслановой. И хотя изначально СМИ писали о том, звезда киноленты "Собачье сердце" отказывалась от госпитализации, дочь актрисы уверяет, что все было совсем не так.

Олеся Рудакова опубликовала в своем "Фейсбуке" пост, в котором рассказала о последних днях своей матери. Наследница звезды отметила, что ей надоела ложь, которую тиражируют СМИ. Как оказалось, в Сеченовскую больницу Русланова приехала самостоятельно. Это было почти месяц назад.

На четвертый день у звезды советского кино упал гемоглобин, тогда медики решили перевести актрису в реанимацию. Там Руслановой влили два литра крови, в результате чего у нее случился инфаркт.

Также была проведена операция по удалению полипа. Врачи пошли на этот шаг, не дожидаясь гистологии. Лекарств, к слову, в медучреждении не было, поэтому их приходилось буквально доставать. Но изо дня в день ситуация становилась только хуже.

Спустя еще несколько дней у Нины Ивановны диагностировали пневмонию, подтвердился коронавирус.

"Ее перевезли на простой скорой в 4 больницу на Доватора. Там мы умоляли чтоб ее положили в реанимацию. Уговорили с трудом. В понедельник ее перевели в отделение",

– продолжила дочь Руслановой.

Порой родные по несколько часов не могли найти врачей, буквально умоляли их перевести актрису обратно в реанимацию. Но этого не произошло. В результате Нины Ивановны не стало.

Ранее стало известно, на какое наследство может претендовать единственная дочь Руслановой.