Основатель "Телеграма" скрывает эту информацию от общественности

Знаменитый российский предприниматель Павел Дуров предпочитает вести непубличный образ жизни. Информации о том, чем живет основатель популярных социальных сетей "ВКонтакте" и "Телеграм", почти неизвестно. Однако в прессу иногда все же просачиваются новости об именитом российском программисте. Так, недавно выяснилось, что Павел Дуров успел обзавестись гражданством Франции.



Такую информацию удалось раскопать членам команды известной российской журналистки Ксении Собчак. В ее телеграм-канале "Осторожно, новости" появилась фотография выписки из французского Декрета о принятии в гражданство.

Согласно этому документу, долларовый миллионер стал счастливым обладателем паспорта гражданина Пятой Республики еще летом этого года. Декрет датируется 25-м августа. Любопытно, что Дуров так и не рассказал общественности о том, что его копилка паспортов пополнилась новым документом.

На данный момент у бывшего генерального директора "ВКонтакте" уже есть гражданство островного государства Сент-Китс и Невис. Известно, что этот паспорт позволяет, минуя оформление виз, посещать Европейский союз и Великобританию.

К слову, этой весной стало известно, как выглядит бывшая супруга Павла Дурова. По распространившимся в прессе данным, избранницей миллионера в свое время стала журналистка Дарья Бондаренко. Девушка подарила знаменитому предпринимателю двоих детей – сына и дочь.