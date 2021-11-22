Актриса перестала скрывать малыша от публики

В августе этого года Елизавета Арзамасова впервые стала мамой. Звезда "Папиных дочек" долгое время скрывала лицо сына от публики, но в честь Дня сына решила загрузить трогательное видео, на котором мило воркует со Львом.

Актриса рассказала, что Илья Авербух в честь праздника устроил сюрприз своим сыновьям. На видео у маленького Левы спрашивают, хорошее ли у него настроение, а он радостно улыбается и кивает головой. Видео получилось настолько милым, что Арзамасова решилась наконец показать поклонникам, как выглядит их сын.

"В такой хороший праздник решили не прятаться. Радуемся сами и вас хотим радовать этой обезоруживающей улыбкой. Будьте, как дети... Верю в то, что хороших людей на земле много! И знакомьтесь, глаза в глаза, без прикрытия смайликами и сердечками",

– подписала видео актриса.

В комментариях пользователи сошлись во мнении, что малыш – маленькая копия своей мамы.

"На маму похож", "Какой чудесный малыш!", "Какой хорошенький. Лиза, на Вас похож! Счастья вам и радости!", "Так внимательно слушает! Умиление", "Мамина улыбка. Как мило", "Вылитый мама",

– написали поклонники звездной пары.

Сама же актриса отшутилась, что их наследник меняется каждый день, поэтому порой он больше похож на своего отца, а иногда – на маму.

Ранее СМИ выяснили подробности о внебрачном сыне Авербуха.