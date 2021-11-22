Вдову артиста никто не собирался выселять

Который день в СМИ обсуждают судьбу квартиры Армена Джигарханяна на Новом Арбате. Половина недвижимости принадлежит Татьяне Власовой, а другую часть актер продал другу – Юрию Растегину. И пока вдова артиста на федеральных каналах говорит о том, что у нее пытаются "отжать" наследство, ее сын уверен, что повода для волнений нет.

Степан Джигарханян в разгворе с "Собеседником" отметил, что его родительница была на эмоциях, когда говорила о судьбе квартиры на Арбате, а СМИ эту брошенную в сердцах фразу подхватили и интерпретировали по-своему.

Власова продолжит жить на Новом Арбате. Выселять вдову народного артиста никто не собирался. Как оказалось, причина беспокойства кроется в другом.

"Татьяна Сергеевна переживает не по поводу того, что ее якобы куда-то выселят, а по поводу перспектив будущего музея в Староконюшенном переулке",

– объяснил пасынок Джигарханяна, добавив, что своим мнением по этому поводу Власова неоднократно делилась и ранее.

До этого о конфликте с Татьяной Сергеевной высказался и сам Растегин. Бизнесмен заверил, что рано или поздно в квартире на Новом Арбате появится музей имени Армена Борисовича, потому что это была его воля. Мужчина заверил, что у него даже есть документы и видео, доказывающие сей факт.