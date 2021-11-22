Коллега вспомнила о жутких эпизодах из жизни покойного актера

В понедельник, 22 ноября, в студии "Пусть говорят" обсуждали Валерия Гаркалина, который ушел из жизни, проиграв бой с коронавирусом. Татьяна Васильева призналась, что смерть актера стала для нее большим ударом. Тем более, что дважды звезда "Ширли-мырли" уже "умирал на глазах" у своей коллеги.

Дело было во время спектакля. Прямо во время выступления Гаркалина настиг инфаркт. Васильева, которая до этого никогда с подобным не сталкивалась, надолго запомнила жуткую сцену.

"Тут он говорит: "Масечка"… Встает на колени и ползет со сцены. Он кричит от боли. У него просто рвалось сердце. Я его перекрестила, и его увезли",

– вспомнила актриса.

Второй раз артист едва не отправился на тот свет, когда находился на операционном столе. Тогда у Гаркалина остановилось сердце. Но врачи смогли его вытащить. Татьяна Григорьевна искренне надеялась, что и в этот раз ее коллега сможет победить. Но болезнь оказалась сильнее.

Напомним, что Валерия Гаркалина не стало 20 ноября. В начале октября актер заразился коронавирусом. Болел он тяжело: всего за несколько дней поражение легких выросло до 85%.

Как выяснилось позже, актер не был привит. Об этом рассказала Лариса Гузеева. Однако дочь Гаркалина утверждает обратное, говоря, что ее отец вакцинировался двумя разными вакцинами.

