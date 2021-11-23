Артистка снова лишилась возможности обзавестись наследником

Певица Анна Калашникова частенько мелькает в светской хронике. Стоит отметить, что обычно ее появление на страницах изданий связано со скандальными событиями. В этот раз вышло так же. Внимание прессы приковала очередная трагедия в жизни знаменитости. Выяснилось, что она рассчитывала на услуги суррогатной матери, однако та оказалась мошенницей.



Калашникова уже достаточно давно встречается с миллионером Иваном Семеновым. Отношения у пары весьма серьезные – влюбленные даже решили обзавестись потомством. К сожалению, проблемы со здоровьем не позволяют Анне забеременеть. Однако пара настолько хочет дать жизнь новому человеку, что решилась на услуги суррогатной матери.

Стоит отметить, что такой способ продления рода стоит недешево. Певице вместе с любимым банкиром пришлось выложить более полутора миллионов рублей. Однако и здесь Калашникову ждала неудача. Выяснилось, что девушка, которой влюбленные доверили вынашивание ребенка – мошенница.

Некоторые странности в поведении дамы вызвали у Анны подозрения. Тогда Калашникова потребовала сделать специальный тест. В итоге выяснилось, что певица не является биологической матерью плода. Чьего ребенка вынашивает обогатившаяся на афере обманщица, пока неизвестно.

Такой удар судьбы выбил Калашникову из колеи. Она призналась, что очень ждала этого малыша и даже собиралась сделать вид, будто сама его выносила. Стоит отметить, что в 2017-м году артистка уже пережила выкидыш, поэтому вопрос потомства является для нее очень болезненным.

К слову, этим летом Анну Калашникову обокрали в поезде на 10 миллионов. Тогда же артистка лишилась ценных подарков от любимого Ивана.