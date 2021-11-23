Писатель-сатирик отметил, что никогда не состоял в дружеских отношениях с актером

Советский и российский артист эстрады Лион Измайлов прокомментировал оскорбления со стороны юмориста Ефима Шифрина. Писатель-сатирик отметил, что его оболгали.

Некоторое время назад до Шифрина дошли слухи, будто Измайлов считает его неблагодарным человеком. Это задело актера, и он решил ответить своему "обидчику". В эфире передачи "Ты не поверишь!" Ефим Залманович заявил, что Лион Моисеевич не попадет в рай даже при наличии QR-кода.

В интервью "Телепрограмме" писатель-сатирик заверил, что не говорил ничего плохого про коллегу. Мол, работники СМИ распространили ложную информацию, а юморист поверил в это.

Измайлов рассказал, что написал СМС Ефиму Залмановичу, в котором разъяснил ситуацию. Однако актер не посчитал нужным отвечать Лиону Моисеевичу.

"Я не расстроился. Меня не задело. Я от него ничего другого не жду, так что все нормально", – заявил артист эстрады.

Он добавил, что никогда не состоял в дружеских отношениях с Шифриным. Поэтому ссора с ним не сильно беспокоит писателя-сатирика.

Напомним, конфликт между знаменитостями возник после смерти сатирика Виктора Коклюшкина. Измайлов якобы указал на то, что в последнее время Шифрин мало общался с Виктором Михайловичем, хотя тот сделал из Ефима Залмановича звезду эстрадного уровня. Мол, юморист использовал драматурга в личных целях.