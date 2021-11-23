Художник предположил, что кто-то захочет пропиариться на имени деятеля культуры

20 ноября ушел из жизни актер Валерий Гаркалин. Деятель культуры написал завещание, в котором постановил передать свое имущество дочери Нике и внуку. Однако художник Никас Сафронов считает, что в скором времени объявятся люди, выдающие себя за внебрачных детей звезды картины "Ширли-мырли".

В молодости Гаркалин был настоящим красавцем. Благодаря привлекательному внешнему виду и невероятной харизме Валерий Борисович влюблял в себя многих представительниц прекрасного пола.

По словам Сафронова, который дружил с народным артистом РФ, обязательно найдутся те, кто захочет заработать денег на его имени, передает "Собеседник".

"Такая уж планида у известных людей – когда и при жизни и особенно после их ухода вдруг ниоткуда появляется огромное количество внебрачных детей", – отметил Никас Степанович.

В пример художник привел историю с испанским живописцем Сальвадором Дали. Спустя некоторое время после смерти деятеля культуры объявилась женщина, которая назвалась его дочерью. Она потребовала провести процедуру по эксгумации тела. В итоге экспертиза показала – никакого родства между ними не было. Похожая история связана с актером Ивом Монтаном.

Сафронов не исключает, что кто-то захочет пропиариться благодаря Валерию Борисовичу. В эфир выйдут скандальные ток-шоу, гласящие, что у Гаркалина нашлись незаконнорожденные наследники.

Художник акцентировал внимание на том, что при жизни артист был верным человеком. Он до конца своих дней любил единственную женщину – свою супругу Екатерину Викторовну.

Ранее актриса Татьяна Васильева вспомнила, как Гаркалин дважды "умирал" у нее на глазах.