Друг предрек скандал вокруг наследства Гаркалина

Друг предрек скандал вокруг наследства Гаркалина
Валерий Гаркалин. Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Художник предположил, что кто-то захочет пропиариться на имени деятеля культуры

20 ноября ушел из жизни актер Валерий Гаркалин. Деятель культуры написал завещание, в котором постановил передать свое имущество дочери Нике и внуку. Однако художник Никас Сафронов считает, что в скором времени объявятся люди, выдающие себя за внебрачных детей звезды картины "Ширли-мырли".

В молодости Гаркалин был настоящим красавцем. Благодаря привлекательному внешнему виду и невероятной харизме Валерий Борисович влюблял в себя многих представительниц прекрасного пола.

По словам Сафронова, который дружил с народным артистом РФ, обязательно найдутся те, кто захочет заработать денег на его имени, передает "Собеседник".

"Такая уж планида у известных людей – когда и при жизни и особенно после их ухода вдруг ниоткуда появляется огромное количество внебрачных детей", – отметил Никас Степанович.

В пример художник привел историю с испанским живописцем Сальвадором Дали. Спустя некоторое время после смерти деятеля культуры объявилась женщина, которая назвалась его дочерью. Она потребовала провести процедуру по эксгумации тела. В итоге экспертиза показала – никакого родства между ними не было. Похожая история связана с актером Ивом Монтаном.

Сафронов не исключает, что кто-то захочет пропиариться благодаря Валерию Борисовичу. В эфир выйдут скандальные ток-шоу, гласящие, что у Гаркалина нашлись незаконнорожденные наследники.

Художник акцентировал внимание на том, что при жизни артист был верным человеком. Он до конца своих дней любил единственную женщину – свою супругу Екатерину Викторовну. 

Ранее актриса Татьяна Васильева вспомнила, как Гаркалин дважды "умирал" у нее на глазах. 

Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

В Германии послали России сигнал по Лукашенко

Москву призвали сотрудничать с белорусской оппозицией

Разозленный "Газпром" пригрозил лишить Молдавию газа через 48 часов из-за невыполненного обещания

Кишинев проигнорировал единственное условие по контракту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей