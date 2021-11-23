Сама певица опровергает слухи о романе с композитором

Брак Игоря Николаева и Наташи Королевой мог распасться из-за сотрудничества композитора с Дианой Гурцкой. Такую версию озвучили журналисты из "Комсомольской Правды".

Много лет назад Николаев написал для нее песню "Ты здесь". Именно эта композиция стала своеобразным "счастливым билетом" для Дианы. Исполнительница завоевала популярность и народную любовь.

Игорь Юрьевич всячески способствовал взлету карьеры молодой певицы. В тот период Диане было всего 22 года, а музыканту – 40 лет. Ходили слухи, что Николаев стал наставником девушки не по доброте душевной, а из-за вспыхнувших между ними чувств.

Примечательно, что тогда композитор находился на грани разрыва со своей супругой Наташей Королевой. Не исключено, что связь с начинающей артисткой стала последней каплей, спровоцировавшей расставание знаменитостей.

Сама Диана опровергала слухи о романе с Николаевым. Она заверяла, что музыкант попросту ее пожалел. Ведь незрячей певице было невероятно сложно пробиться в шоу-бизнес.

Остается только догадываться, состояли ли артисты в любовных отношениях. Кстати, Гурцкая и Николаев до сих пор поддерживают общение. Так, недавно Диана выступила на творческом вечере композитора. Там исполнительница познакомилась с младшей дочерью Игоря Юрьевича Вероникой.

Ранее "Утро.News" рассказало, чем занимается пропавшая со сцены Гурцкая. Артистка отдала предпочтение общественно-политической деятельности, а певческую карьеру отодвинула на второй план.