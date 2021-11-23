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Актер Петр Томашевский стал участником пьяной драки. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Томашевский находился под действием алкоголя. В какой-то момент Петр ввязался в драку. В результате инцидента он травмировал голову.
Актера госпитализировали в больницу в Раменском. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга.
Неизвестно, из-за чего произошел конфликт, передает телеканал "360".
Томашевский сыграл в таких картинах, как "Склифосовский", "Угрюм-река", "Мурка" и других.
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