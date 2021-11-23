Очень удивился: новый директор МХАТ обнаружил странную комнату в театре

Очень удивился: новый директор МХАТ обнаружил странную комнату в театре
Кехман. Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
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Генеральный директор Московского художественного академического театра имени Горького Владимир Кехман рассказал журналистам о том, что обнаружил в помещениях учреждения иконы с молельными комнатами. Глава учреждения сообщил, что столкнулся с увиденным вскоре после вступления в должность, которое произошло в октябре.

Кехман уточнил, что однажды вошел в театр и увидел в кабинете Эдуарда Боякова, уволившегося недавно с поста художественного руководителя, горящие лампады. Гендиректор признался, что пришел в удивление от увиденного в театре.

В комнате, отведенной ранее для водителей, обнаружилась молебная с мощами. Туда приходили "некоторые персонажи от Эдуарда" с различного рода просьбами. Оказалось, что в молебной у кого-то есть свои личные иконы.

Кехман уточнил, что готов позднее разобраться со всеми мощами после того, как поймет, как все это оказалось в театре.

"И что делалось в этой комнате с этими иконами, с этими мощами. Странная история", – выразил удивление Кехман.

Напомним, Бояков сложил полномочия художественного руководителя театра имени Горького по предложению генерального директора Кехмана. Эдуард занимал указанную доджность практически три года – с конца 2018-го. Бывший худрук признался, что расторг пятилетний контракт, не желая устраивать склоки и играть в оппозиционера при нежелании руководства с ним работать.

Бояков также указал, что получил от начальства просьбу покинуть театр из-за отношения к Татьяне Дорониной, президенту МХАТ и народной артистке СССР. Однако отказался от комментариев своих взаимоотношений с Кехманом.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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