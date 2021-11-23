Уже тогда народный артист РФ чувствовал себя не очень хорошо

Народный артист России Валерий Баринов вспомнил о последней беседе с Валерием Гаркалиным. Актеры пересеклись незадолго до того, как звезда "Ширли-Мырли" попал в больницу с коронавирусом.

Баринов решил узнать, как себя чувствует Валерий Борисович. Гаркалин попытался уклониться от разговора о своем состоянии здоровья. Артист лишь махнул рукой, оставив вопрос коллеги без ответа.

Валерий Александрович сразу понял, что имеет в виду его собеседник.

"Вроде как хотел сказать: "Да не спрашивай". И я понял, что больше не надо ничего спрашивать, дела плохи", – рассказал актер.

Он полагает, что Гаркалин понимал, что смерть рядом.

Баринов отметил, что после кончины супруги Екатерины Викторовны и перенесенного инфаркта Валерий Борисович перестал бояться неизбежного. Он прекрасно понимал, что рано или поздно оборвется и его жизнь, передает News.ru.

Народный артист России добавил, что до последнего верил в выздоровление коллеги. Ведь он сам около двух месяцев пролежал в Коммунарке с коронавирусом. По словам Валерия Александровича, московские врачи смогли вырвать его из лап заразы. Поэтому актер не сомневался в том, что медики помогут Гаркалину одержать победу над COVID-19.

Валерий Борисович скончался 20 ноября этого года в возрасте 67 лет. У него остались дочь Ника, а также двое внуков – Тимофей и Екатерина.

Ранее художник Никас Сафронов предрек скандал вокруг наследства Гаркалина. Он считает, что в скором времени объявятся люди, которые ради пиара назовутся внебрачными детьми артиста.