Предчувствовал смерть: Баринов раскрыл детали разговора с Гаркалиным до госпитализации

Предчувствовал смерть: Баринов раскрыл детали разговора с Гаркалиным до госпитализации
Валерий Гаркалин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Уже тогда народный артист РФ чувствовал себя не очень хорошо

Народный артист России Валерий Баринов вспомнил о последней беседе с Валерием Гаркалиным. Актеры пересеклись незадолго до того, как звезда "Ширли-Мырли" попал в больницу с коронавирусом.

Баринов решил узнать, как себя чувствует Валерий Борисович. Гаркалин попытался уклониться от разговора о своем состоянии здоровья. Артист лишь махнул рукой, оставив вопрос коллеги без ответа.

Валерий Александрович сразу понял, что имеет в виду его собеседник.

"Вроде как хотел сказать: "Да не спрашивай". И я понял, что больше не надо ничего спрашивать, дела плохи", – рассказал актер.

Он полагает, что Гаркалин понимал, что смерть рядом. 

Баринов отметил, что после кончины супруги Екатерины Викторовны и перенесенного инфаркта Валерий Борисович перестал бояться неизбежного. Он прекрасно понимал, что рано или поздно оборвется и его жизнь, передает News.ru.

Народный артист России добавил, что до последнего верил в выздоровление коллеги. Ведь он сам около двух месяцев пролежал в Коммунарке с коронавирусом. По словам Валерия Александровича, московские врачи смогли вырвать его из лап заразы. Поэтому актер не сомневался в том, что медики помогут Гаркалину одержать победу над COVID-19.

Валерий Борисович скончался 20 ноября этого года в возрасте 67 лет. У него остались дочь Ника, а также двое внуков – Тимофей и Екатерина.

Ранее художник Никас Сафронов предрек скандал вокруг наследства Гаркалина. Он считает, что в скором времени объявятся люди, которые ради пиара назовутся внебрачными детьми артиста. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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