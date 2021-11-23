В Москве торжественно простились с Гаркалиным

Артиста проводили в последний путь под громкие аплодисменты

В Москве завершилась торжественная церемония прощания с легендарным российским актером Валерием Гаркалиным. Тело народного артиста вынесли из учебного здания ГИТИСа под аплодисменты присутствовавших.

Поклонники скандировали имя покойного мэтра, гроб с которым торжественно погрузили в автомобиль ритуальной службы, передает телеканал "360".

Напомним, Валерий Гаркалин скончался три дня назад от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. Артиста увезли в больницу еще в начале осени в тяжелом состоянии. Позднее медики подключили пациента к аппарату ЭКМО.

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

В МИД Германии назвали условие для примирения с Россией

В Берлине снова заговорили об Украине

"Причины установлены": в Норвегии высказались о гибели подлодки "Курск"

В Осло прокомментировали версию российского адмирала

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей