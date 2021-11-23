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В Москве завершилась торжественная церемония прощания с легендарным российским актером Валерием Гаркалиным. Тело народного артиста вынесли из учебного здания ГИТИСа под аплодисменты присутствовавших.
Поклонники скандировали имя покойного мэтра, гроб с которым торжественно погрузили в автомобиль ритуальной службы, передает телеканал "360".
Напомним, Валерий Гаркалин скончался три дня назад от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. Артиста увезли в больницу еще в начале осени в тяжелом состоянии. Позднее медики подключили пациента к аппарату ЭКМО.
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