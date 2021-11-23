Почему власти изгнали Долину из Москвы в 80-х

Почему власти изгнали Долину из Москвы в 80-х
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певице приходилось непросто

Лариса Долина рассказала о том, почему ей пришлось уехать из Москвы в 1983 году. Откровения знаменитости прозвучали в эфире Ютуб-шоу "Скажи Гордеевой".

В том году министр культуры РСФСР Юрий Мелентьев выпустил указ, в соответствии с которым все артисты без московской прописки должны были покинуть столицу. Долина как раз попадала под действие данного постановления.

Ларису Александровну и еще около 270 деятелей культуры уволили из Росконцерта. Артистке ничего не оставалось, как собрать вещи и направиться в Ленинград.

По словам певицы, она вместе с семьей прошла через различные испытания. Исполнительнице приходилось очень тяжело. Ведь в то время у нее на руках была маленькая дочь Ангелина. Виновником всех бед Долина считала именно Мелентьева. 

"Денег не было, работы не было, жили в одной комнате впятером", – вспомнила знаменитость.

Ей приходилось ютиться под одной крышей с наследницей, супругом и его родителями.

В конечном итоге Лариса Александровна устроилась на работу Ленконцерт. К сожалению, артистке не хватало зарплаты, чтобы прокормить всю семью.

В какой-то момент Долину пригласили на проект "Товарищ кино". Это стало настоящим спасительным кругом для звезды. Проведя три дня на съемках, исполнительница получила достойную сумму. На эти деньги певица впоследствии жила целый месяц.

Ранее Долина вспомнила о том, как однажды она сбежала из больницы с новорожденной дочерью на руках. 

Источник: Выпуск Ютуб-шоу "Скажи Гордеевой" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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