В театре заверили, что ничего не должны скандальной артистке

Эпопея с Ольгой Бузовой и новым генеральным директором МХАТа Владимиром Кехманом в главных ролях продолжается. Пока экс-ведущая "Дома-2" общается с юристами, руководитель театра уверяет, что звезда "Чудесного грузина" напрасно теряет время.

В интервью "Москве 24" Кехман вновь заверил о том, что МХАТ ничего не должен Бузовой, поэтому те полмиллиона, которые требует певица, она вряд ли получит.

"Я уже много раз говорил и еще раз повторю: Ольга лукавит",

– подчеркнул гендиректор театра.

Он также добавил, что со звездой были заключены два контракта, общая сумма которых составила 117 тысяч рублей. Однако поклонники театрального искусства постановку не оценили, поэтому новое руководство решило убрать "Чудесного грузина" из репертуара.

Напомним, что на минувшей неделе стало известно о том, что спектакль с участием Бузовой сняли с показа. До этого постановку отменили, объяснив это низким спросом.

К слову, сама восходящая звезда театральной сцены уверяет, что у нее был договор с театром почти на полмиллиона рублей. Как выяснилось, эту сумму Ольга преувеличила почти вдвое. Позже в документе нашлись и другие нарушения: он был опубликован с опозданием, а также в бумагах не нашлась подпись, подтверждающая, что все условия были выполнены.