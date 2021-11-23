Лоза отсудил миллион у Первого канала

Певец отстоял свое право на песню "Плот"

В Мосгорсуде вынесли решение по иску Юрия Лозы к Первому каналу. Правда оказалась на стороне певца. 

Требования Лозы, который оказался недоволен тем, что его композицию исполнили в эфире шоу "Голос", удовлетворили частично. Теперь Первый канал обязан выплатить артисту один миллион рублей и оплатить судебные расходы. 

Изначально певец хотел взыскать пять миллионов, после эта сумма снизилась до четырех миллионов. Лоза указывал на то, что канал испортил его произведение, "создав неприемлемую для создателя версию оригинала". Также его задели комментарии членов жюри, которые позволили себе "непристойную иронию". 

Ранее Лоза Лоза резко высказался о проекте "Голос.Дети". 

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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