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Сомнительная история с таинственным исчезновением закончилась для Светланы Светличной госпитализацией. С конца октября актриса находится в больнице. Об этом рассказала внучка звезды Мария Ивашова.
Когда артистка нашлась и вернулась наконец домой, родные приехали проведать ее. Но около подъезда уже дежурила скорая помощь. Родственники заподозрили неладное, когда им никто не открыл дверь.
"Оказалось, что бабушка обратилась к консьержу, вызвала скорую, согласилась на госпитализацию. Ее положили в нейрохирургическую реанимацию",
– рассказала наследница Светличной в эфире "Пусть говорят".
Ивашова также добавила, что семья общается о звездой отечественного кинематографа только через лечащего врача, потому что мобильные телефоны в реанимации под запретом.
Подробности состояния Светланы Афанасьевной Мария раскрывать не стала, а лишь добавила, что сейчас ее бабушка находится под чутким контролем высококвалифицированных специалистов.
К слову, в этом году Светличную уже госпитализировали. В последнее время актрису стало часто подводить здоровье, дает о себе знать больное сердце. Также сказывается возраст – в мае артистке исполнился 81 год.
Ранее Людмила Поргина высказалась об исчезновении своей коллеги. Вдова Николая Караченцова заверила, что актриса "уходила умирать". И виноваты в этом родные звезды "Бриллиантовой руки".
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