После скандала с исчезновением Светличная угодила в реанимацию

После скандала с исчезновением Светличная угодила в реанимацию
Светлана Светличная. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Актриса поддерживает связь с родными через лечащего врача

Сомнительная история с таинственным исчезновением закончилась для Светланы Светличной госпитализацией. С конца октября актриса находится в больнице. Об этом рассказала внучка звезды Мария Ивашова. 

Когда артистка нашлась и вернулась наконец домой, родные приехали проведать ее. Но около подъезда уже дежурила скорая помощь. Родственники заподозрили неладное, когда им никто не открыл дверь. 

"Оказалось, что бабушка обратилась к консьержу, вызвала скорую, согласилась на госпитализацию. Ее положили в нейрохирургическую реанимацию", 

– рассказала наследница Светличной в эфире "Пусть говорят". 

Ивашова также добавила, что семья общается о звездой отечественного кинематографа только через лечащего врача, потому что мобильные телефоны в реанимации под запретом. 

Подробности состояния Светланы Афанасьевной Мария раскрывать не стала, а лишь добавила, что сейчас ее бабушка находится под чутким контролем высококвалифицированных специалистов. 

К слову, в этом году Светличную уже госпитализировали. В последнее время актрису стало часто подводить здоровье, дает о себе знать больное сердце. Также сказывается возраст – в мае артистке исполнился 81 год. 

Ранее Людмила Поргина высказалась об исчезновении своей коллеги. Вдова Николая Караченцова заверила, что актриса "уходила умирать". И виноваты в этом родные звезды  "Бриллиантовой руки". 

Источник: "Пусть говорят" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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