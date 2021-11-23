Актриса поддерживает связь с родными через лечащего врача

Сомнительная история с таинственным исчезновением закончилась для Светланы Светличной госпитализацией. С конца октября актриса находится в больнице. Об этом рассказала внучка звезды Мария Ивашова.

Когда артистка нашлась и вернулась наконец домой, родные приехали проведать ее. Но около подъезда уже дежурила скорая помощь. Родственники заподозрили неладное, когда им никто не открыл дверь.

"Оказалось, что бабушка обратилась к консьержу, вызвала скорую, согласилась на госпитализацию. Ее положили в нейрохирургическую реанимацию",

– рассказала наследница Светличной в эфире "Пусть говорят".

Ивашова также добавила, что семья общается о звездой отечественного кинематографа только через лечащего врача, потому что мобильные телефоны в реанимации под запретом.

Подробности состояния Светланы Афанасьевной Мария раскрывать не стала, а лишь добавила, что сейчас ее бабушка находится под чутким контролем высококвалифицированных специалистов.

К слову, в этом году Светличную уже госпитализировали. В последнее время актрису стало часто подводить здоровье, дает о себе знать больное сердце. Также сказывается возраст – в мае артистке исполнился 81 год.

Ранее Людмила Поргина высказалась об исчезновении своей коллеги. Вдова Николая Караченцова заверила, что актриса "уходила умирать". И виноваты в этом родные звезды "Бриллиантовой руки".