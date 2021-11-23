На долю Тамары Носовой выпало немало испытаний

В свое время имя знаменитой советской комической артистки Тамары Носовой гремело на всю страну. В середине прошлого века она была настоящей звездой и любимицей публики. Однако в какой-то момент фортуна отвернулась от актрисы – конец ее жизни был весьма трагическим.



Тамара столкнулась с испытаниями практически сразу после своего рождения. Когда Носовой было полтора годика, ее мама умерла. Отец решил, что в одиночку не сможет вырастить троих детей, и сдал наследников в детдом. Будущую актрису воспитывало семейство эксперта по авиамоторам.

Артистка начала блистать на экранах в 1948-м году. Ее первой киноактерской работой стала роль в шедевре отечественного кинематографа, фильме "Молодая гвардия". Позже она сыграла в таких знаменитых картинах, как "Женитьба Бальзаминова", "Королевство кривых зеркал" и других.

Личная жизнь любимицы советских зрителей была очень бурной. Несколько лет она прожила в браке с работником МИД Олегом Малининым. Дипломат не хотел, чтобы любимая снималась в кино и увез ее в Австрию. Однако Носова не смогла долго выдержать без любимой профессии. В итоге брак распался, и артистка вернулась в Россию.

На Родине Тамара закрутила роман с женатым писателем Виталием Губаревым. Потом ее сердце покорил также обремененный браком знаменитый режиссер Николай Зассеев. Носова так и не обзавелась наследниками, дважды в ее жизни были выкидыши.

Знаменитость умерла в 2007-м году из-за последствий инсульта. Последние годы своей жизни народная артистка России провела в страшной нищете. Звезде приходилось питаться в столовой для бездомных, однако она никогда не жаловалась на судьбу. Смерть настигла Носову на 80-м году жизни.