Участники "Игры" на ТНТ ответили Маслякову на обвинения в плагиате

Юмористы с мнением создателя КВН в корне не согласны

"Игра" стала едва ли не самым скандальным проектом на отечественном телевидении. В эфир попали всего несколько выпусков, но каждый из них вызывал у зрителей не только улыбку, но и шок. Еще один повод для разговоров – обвинения в плагиате. О том, что формат был "позаимствован" у знаменитого КВН говорили и зрители, и Александр Масляков. О "ворованной игре" также обмолвился Константин Эрнст. Но сами участники с такими обвинениями не согласны.

В эфире шоу "Макарена" игроки команды "Студия "Союз" рассказали, чем "Игра" отличается от КВНа. По мнению Елены Гущиной, это два совершенно разных формата, потому что нет традиционной разбивки на конкурсы, а юмористы не страдают от каких-либо ограничений и цензуры. Юмористка также добавила, что за долгие годы игры в КВН у комиков накопился свой материал, который они могут "продавать" там, где захотят.

Это мнение поддержал и Айдар Гараев.

"Для меня это разные форматы абсолютно. Я допускаю, что люди проводят параллель только потому, что там играет "Союз", "Камызяки", "Плюшки", Картункова (Ольга – прим.ред.), Абрамов (Иван – прим.ред.)",

– объяснил участник "Игры", добавив, что шоу похожи лишь командной формой.

Напомним, что пока трансляция шоу на ТНТ приостановлена. Многие связали это с поцелуем двух мужчин прямо в эфире. Однако представители передачи заявили, что причина кроется в пандемии коронавируса.