Норкин развеселил публику анекдотом про американца

Норкин развеселил публику анекдотом про американца
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Новая острота заставила зрителей хохотать от всей души

Знаменитый телеведущий Андрей Норкин славится своим отменным чувством юмора. В каждом выпуске полюбившейся российским телезрителям передачи "Место встречи" Андрей рассказывает свежую байку. На этот раз острота была посвящена американскому туристу.

Норкин вместе с гостями студии активно обсуждали текущее положение дел в отношениях Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Известно, что двум государствам никак не удается поладить. 

Опытные специалисты делились своими мнениями по поводу перспектив развития двусторонних отношений. Некоторые с сожалением отметили, что шансы на потепление весьма призрачны, а другие уверили, что Вашингтон пойдет на уступки ради стабилизации обстановки на международной арене.

Дебаты были весьма накаленными, так что в конце Норкин решил разрядить обстановку свежим анекдотом.

"Приехал как-то путешественник из Америки в Великобританию на экскурсию. Местный гид рассказывает ему о достопримечательностях. В какой-то момент одно строение приковывает к себе внимание американца. Он задает вопрос экскурсоводу: "А почему у вас здания такие низкие? Вот у нас такой дом был раз в 10 выше". Англичанин в ответ: "Разумеется, сэр, это же психиатрическая больница".

Остроумная шутка заставила гостей студии хохотать в голос.

К слову, недавно Норкин заставил народ хохотать смелой шуткой про QR-код.

Источник: Место встречи ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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