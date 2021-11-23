Певец посоветовал членам жюри сначала заняться самообразованием, а потом уже учить других

В разгаре второй сезон шоу "Суперстар". Как обычно, не обходится без скандалов. В этот раз в центре внимания оказался певец Юлиан. И если в прошлом выпуске его хвалили, то теперь участнику программы пришлось выслушать отнюдь не лестные комментарии Сергея Соседова и Леры Кудрявцевой. Но отмалчиваться артист не стал.

В последнем выпуске Юлиан решил исполнить песню "Течет река Волга", которую когда-то пела его подруга Людмила Зыкина. Но выбор члены жюри не оценили. Соседову не понравилось, что артист не передал в полной мере "плеск великой Волги", Кудрявцева же и вовсе сказала, что музыканту следовало бы выбрать другую композицию.

Юлиан был в шоке от услышанного. Разгневанный певец даже позволил себе перейти на личности, назвав судей "дилетантами". Особенно досталось Сергею. Участник "Суперстара" заявил, что его достал "манерный тон" шоумена, который только критикует, а сам при этом не может исполнить ни одной ноты.

Кудрявцеву Юлиан раскритиковал за незнание истории "Волги". Телеведущая не оценила, что певец взял женскую песню.

"Волга" была изначально написана для Марка Бернеса, потом ее спел Трошин. Хоть бы почитали перед эфиром об истории создания песни. Недообразованное "жюри"!"

– цитирует музыканта "Собеседник", который также добавил, что судьям следовало бы заняться самообразованием.

Благо, публика номер певца оценила. А Зыкина, как считает Юлиан, сейчас радуется за давнего друга и посмеивается над "бредом псевдо-критиков".

Ранее певец Шура пожаловался на напряженную обстановку за кулисами шоу "Суперстар".