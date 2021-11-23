Популярный стендапер продемонстрировал чудеса остроумия

Белорусский комик Слава Комиссаренко получил широкую известность благодаря своим язвительным замечаниям по поводу властей родного государства. Недавно комик решил снова пройтись по белорусскому лидеру Александру Лукашенко и высмеял Батьку.



Комиссаренко поделился профессиональным взглядом на персону Лукашенко. Артист отметил, что это единственный персонаж, о котором даже не нужно придумывать шутки. Каждое выступление президента Белоруссии, в понимании юмориста, само по себе является анекдотом.

Так, Комиссаренко назвал состоявшееся недавно в Республике Всебелорусское народное собрание "стендап-концертом Лукашенко". Слава отметил, что больше всего Александра Григорьевича печалит то, что никто не верит в его недавнюю победу в президентской гонке.

Комик рассказывает: президент всем говорит, что набрал 80%. При этом, сам Лукашенко отмечает, что если там на самом деле всего 60%, то он все равно победитель. Такие скачки с 60 до 80% кажутся Комиссаренко весьма подозрительными. Слава отметил, что после фальсификации выборов мошенники обычно стараются скрыть этот неприглядный факт. А вот Лукашенко, в понимании юмориста, сам обо всем рассказал прямо на телевидении.

Любопытно, что этот юморист недавно признался в желании обзавестись российским паспортом. Из-за постоянной критики белорусских властей, дорога домой ему заказана.

Кстати, недавно Комиссаренко рассказал, что его разочаровала позиция Гарика Мартиросяна по юмористам. Артист считает, что в этой сфере должна быть солидарность.