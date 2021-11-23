Попросивший российский паспорт белорусский юморист пошутил над Лукашенко

Попросивший российский паспорт белорусский юморист пошутил над Лукашенко
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Белорусский комик Слава Комиссаренко получил широкую известность благодаря своим язвительным замечаниям по поводу властей родного государства. Недавно комик решил снова пройтись по белорусскому лидеру Александру Лукашенко и высмеял Батьку.

Комиссаренко поделился профессиональным взглядом на персону Лукашенко. Артист отметил, что это единственный персонаж, о котором даже не нужно придумывать шутки. Каждое выступление президента Белоруссии, в понимании юмориста, само по себе является анекдотом.

Так, Комиссаренко назвал состоявшееся недавно в Республике Всебелорусское народное собрание "стендап-концертом Лукашенко". Слава отметил, что больше всего Александра Григорьевича печалит то, что никто не верит в его недавнюю победу в президентской гонке.

Комик рассказывает: президент всем говорит, что набрал 80%. При этом, сам Лукашенко отмечает, что если там на самом деле всего 60%, то он все равно победитель. Такие скачки с 60 до 80% кажутся Комиссаренко весьма подозрительными. Слава отметил, что после фальсификации выборов мошенники обычно стараются скрыть этот неприглядный факт. А вот Лукашенко, в понимании юмориста, сам обо всем рассказал прямо на телевидении.

Любопытно, что этот юморист недавно признался в желании обзавестись российским паспортом. Из-за постоянной критики белорусских властей, дорога домой ему заказана.

Кстати, недавно Комиссаренко рассказал, что его разочаровала позиция Гарика Мартиросяна по юмористам. Артист считает, что в этой сфере должна быть солидарность.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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