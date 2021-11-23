Журналистка никак не помогла семье погибшей в аварии

Казалось, что со смертельным ДТП с участием Ксении Собчак все ясно. Но экс-супруг жертвы аварии решил рассказать публике об обмане телеведущей, которая старалась сделать все, чтобы спасти свою репутацию.

Ранее Антон Тарасов неоднократно говорил, что помощь от журналистки ему не нужна. Но личная встреча с Ксенией Анатольевной и адвокатом водителя Maybach многое изменила. Теперь мужчина хочет, чтобы блондинка заплатила ему два миллиона долларов.

Тарасову не понравилось, что Собчак постоянно врала. Например, когда он спросил у телеведущей, имеет ли она хоть какое-то отношение к правозащитнику обвиняемого в смертельной аварии, то услышал отрицательный ответ.

"Хотя я знал, что – да. То есть я столкнулся с полнейшей беспринципностью, с враньем. Она наврала даже в такой ситуации",

– возмущается бывший муж погибшей в аварии.

По словам Тарасова, в интервью Собчак, которое вышло на Первом канале и многих заставило смягчить свою позицию, тоже почти нет правды. Так, журналистка в студии "Пусть говорят" рассказывала, что живет недалеко от семьи пострадавшей. Как оказалось, это ложь.

Также Ксения Анатольевна не раз обещала, что окажет родным жертвы всю необходимую помощь. Но ни копейки Тарасов у участницы смертельного ДТП не взял. После непростого разговора с адвокатом водителя Собчак и вовсе "испарилась".

Теперь же мужчина хочет потребовать почти 150 миллионов рублей компенсации, добавляя, что то, что у него, его дочери и матери погибшей внутри стоит в разы дороже.

Ранее Собчак рассказала, как пережила смерть отца.