Женщине грозит до шести лет лишения свободы

Управляющая фитнес-клубом "Джамп", в котором в сентябре прошлого года утонула дочь Владимира Конкина София, не собирается признавать свою вину. Анна Андрианова заявляет, что не причастна к смерти наследницы актера.

Хотя, как утверждает следствие, трагедия произошла из-за того, что Андрианова не обеспечила постоянное присутствие у бассейна инструкторов и медицинского работника. Если бы данные сотрудники находились на месте, то Софию скорее всего удалось бы спасти.

Анна с 2015 года пренебрегала правилами безопасности. Как утверждает один из работников фитнес-клуба, руководство попросту хотело сэкономить деньги, передает "Комсомольская Правда".

Несмотря на то, что все доказательства направлены против нее, управляющая "Джампа" продолжает твердить – она лично не топила Конкину. Мол, наследница артиста пошла ко дну без посторонней помощи.

Журналисты выяснили, что некоторое время назад Андрианова написала письмо Владимиру Алексеевичу. Как рассказала адвокат звездной семьи Юлия Нитченко, женщина попыталась разжалобить деятеля культуры.

"Обвиняемая даже не попросила у отца прощения, в тексте письма она выразила соболезнования, а еще стала давить на жалость, мол у нее двое детей", – отметила правозащитница.

Нитченко добавила – Конкин остается непреклонным. Он намерен наказать тех, из-за кого погибла его единственная дочь. Если в итоге вину управляющей докажут, она отправится за решетку на срок до шести лет. Кроме того, женщина будет вынуждена заплатить актеру 11 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.

Ранее адвокат раскрыла детали расследования гибели Софии.