Композитор считает, что телевизионщики обжалуют судебное решение

Юрий Лоза прокомментировал новость о том, что он отсудил миллион рублей у Первого канала. Автор-исполнитель уверен – эти деньги ему вряд ли выплатят.

Напомним, в прошлом году в одном из выпусков шоу "Голос" участница исполнила песню Лозы "Плот". При этом никто не спрашивал у Юрия Эдуардовича разрешения. Кроме того, члены жюри музыкального проекта позволили себе едкие высказывания в адрес музыканта. Все это возмутило автора бессмертного хита, и он решил обратиться в суд.

Правда оказалась на стороне музыканта. Суд постановил "Первому" выплатить исполнителю сумму в размере одного миллиона рублей. Однако Лоза считает, что руководство телеканала выкрутится из данной ситуации.

Юрий Эдуардович акцентировал внимание на том, что любое судебное решение может подлежать обжалованию. По мнению композитора, телевизионщики пойдут как раз по этому пути, передает "Собеседник".

"У Первого канала все давно схвачено и продумано. Уверен, что они будут делать все возможное, чтобы ничего не заплатить!" – высказался артист.

Лоза добавил – никому еще не удалось отсудить деньги у "Первого". Так что шансы на то, что Юрий Эдуардович получит свой миллион, крайне низки.

При этом музыкант утверждает, что финансовая составляющая вопроса его не так сильно интересует. Композитор хочет, чтобы Первый канал извинился перед ним за оскорбления со стороны членов жюри "Голоса".

Ранее стало известно, что изначально Лоза хотел взыскать с "Первого" пять миллионов рублей.