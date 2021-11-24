"Клуб веселых и находчивых" не имеет себе равных, считает мэтр

Известный российский телеведущий Александр Масляков сделал заявление по поводу своего детища, которому исполнилось 60 лет. Ведущий указал во время празднования юбилея "Клуба веселых и находчивых", что юмористическая телеигра не имеет себе равных.

Во время выступления перед зрительской аудиторией и конкурсантами Масляков сообщил, что 60 – не так уж много. КВН помог многим не только найти друзей, но и подарил счастливую жизнь.

"У КВН нет конкурентов! КВН – это хороший способ прожить свою молодость!" – высказался мэтр.

Напомним, осенью 2021 года на телеэкраны вышло юмористическое шоу "Игра", которое транслируется на телеканале ТНТ. Многие принялись сравнивать программу с "Клубом веселых и находчивых", считая ее схожей по формату и стилистике. Отдельные представители Первого канала заявили о "ворованной игре".

Ситацию поспешили прояснить в эфире телешоу "Макарена". Так, Елена Гущина заявила, что "Игра" отличается от старейшего КВН своим форматом: новая передача свободна от каких-либо ограничений и гораздо меньше подвержена телевизионной цензуре. В целом, имеется схожесть из-за разделений на команды.

Сам Масляков ранее рассказал "Комсомолке", что услышал о новом нашумевшем шоу от своих многочисленных знакомых, однако до сих пор его не смотрел. Основатель "Клуба веселых и находчивых" не планирует подавать в суд, считая это уже компетенцией Первого канала, однако выразил уверенность, что "Игра" не стала отказываться от формата программы, который давно является визитной карточкой КВН.