Пока неизвестно, когда будет рассмотрено скандальное дело

В истории с квартирами Жанны Фриске все никак не поставят точку. Стало известно о том, что родители певицы возобновляют судебный процесс.

Речь идет о двух квартирах – в каждой из них сыну исполнительницы хита "А на море белый песок" Платону принадлежит одна треть. Право распоряжаться этими долями получил отец мальчика Дмитрий Шепелев. Около года назад телеведущий выразил желание продать данные части. Узнав об этом, Владимир и Ольга Фриске обратились в суд.

Фемида оказалась на стороне Шепелева. Если с решением о продаже части в первой квартире родителям Жанны пришлось смириться, то за целостность второй недвижимости, которая находится в Шмитовском проезде, они решили побороться.

Как сообщает "СтарХит", Владимир Борисович и Ольга Владимировна написали апелляционную жалобу.

"18 ноября слушалось дело о восстановление срока на подачу жалобы со стороны Фриске на решение суда первой инстанции", - говорится в публикации.

Решение было вынесено еще в июле, однако возражения родных Фриске почему-то не учли. А спустя некоторое время закончился срок подачи апелляции. И вот у родителей знаменитости появился шанс возобновить судебный процесс. Пока неизвестно, когда будет рассмотрено скандальное дело.

Ранее стилист Влад Лисовец поделился личной историей о покойной Фриске. Они состояли в теплых дружеских отношениях.