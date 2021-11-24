Джигарханян до конца своих дней пытался разгадать откровенное признание Гундаревой

Джигарханян до конца своих дней пытался разгадать откровенное признание Гундаревой
Армен Джигарханян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка потеряла интерес к жизни

Незадолго до своей смерти советская и российская актриса Наталья Гундарева призналась Армену Джигарханяну, что не хочет жить. Про этот момент на своей странице в "Инстаграм" вспомнила Виталина Цымбалюк-Романовская.

Джигарханян и Гундарева вместе играли в спектакле "Какая идиотская жизнь". Цымбалюк-Романовская отметила, что Армену Борисовичу очень нравилось работать с Натальей Георгиевной.

Как-то раз между артистами произошел откровенный разговор. К тому моменту состояние здоровья народной артистки РСФСР было подорвано из-за перенесенного инсульта.

"Армен часто вспоминал ее слова, которые она сказала, когда устала бороться с болезнью: "Я больше не хочу жить", - рассказала Виталина.

Звезда кинокартины "Собака на сене" пытался понять, каково это – потерять интерес ко всему происходящему. Джигарханяну было непросто войти в положение актрисы.

Напомним, первый инсульт Гундарева перенесла в июле 2001 года. Артистку госпитализировали в Институт Склифосовского. 21 июля Наталья Георгиевна впала в кому. Было принято решение перевести ее в исследовательский центр имени Бурденко. И лишь в начале августа деятельница культуры пришла в себя.

В конце августа 2002 года у нее случился второй инсульт. А в декабре того же года кинозвезда упала во время прогулки и сильно ударилась головой. Данный инцидент негативно отразился на состоянии здоровья актрисы. Она потеряла возможность самостоятельно передвигаться.

Гундарева скончалась 15 мая 2005 года в возрасте 56 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище. 

Ранее сын Степан прояснил скандал с квартирой Джигарханяна на Арбате. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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