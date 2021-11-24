Молодые люди сыграли героев американских комиксов

Участников проекта "Ледниковый период" – фигуристку Евгению Медведеву и блогера Даню Милохина, давно считают парой. Однако напрямую молодые люди не говорят о возможных чувствах. Зато они умело подогревают интерес публики, демонстрируя провокационные номера.

В крайнем выпуске шоу Медведева и Милохин стали героями американских комиксов. Евгения примерила на себя образ Мэри Джейн Уотсон, а Даня перевоплотился в Человека-Паука.

Фотографиями с выступления блогер поделился на личной странице в "Инстаграм". Особый интерес вызывает первый снимок. На нем звезда "Тик-Тока" запечатлен висящим вниз головой – как настоящий супергерой. В это время олимпийская чемпионка подъехала к партнеру и приложилась своими губами к его губам. Таким образом знаменитости повторили сцену из фильма "Человек-Паук", который вышел на экраны в 2002 году.

Этот момент можно считать настоящим поцелуем – несмотря на то, что Даня был в маске. Пользователи Сети пришли в восторг от увиденного. Особенно данная романтическая сцена обрадовала фанатов пары.

"Ну это любовь", "Самые лучшие", "Это можно считать признанием?!", "Самая классная пара, всегда оригинальные!", "Идеальные", – отметили умиленные комментаторы.

Ранее представители движения "Ветераны России" решили проверить, по какой причине блогер Милохин получил отсрочку от армии. Причина кроется в скандале вокруг премии "Муз-ТВ", когда Даня вышел в свет в образе полумужчины-полуженщины.