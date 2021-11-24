Раскрыто происхождение моленной комнаты во МХАТе

Раскрыто происхождение моленной комнаты во МХАТе
Владимир Кехман. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Иконы когда-то передали в художественное учреждение по просьбе уволенного Боякова

Настоятель Храма Николая Чудотворца на Васильевском острове, иерей Александр Панихин обратился к гендиру МХАТа имени Горького Владимиру Кехману с просьбой о возвращении мощей Святых Угодников Божиих, а также двух икон, которые ранее передали в художественный театр по просьбе Боякова.

Священнослужитель направил Кехману соответствующее письмо, с текстом которого ознакомились журналисты. Как отмечает источник, мощи передали однажды для совершения молитвенных обрядов по просьбе бывшего художественного руководителя МХАТа.

Напомним, ранее Кехман сообщил, что обнаружил вскоре после вступления в должность гендира театра странную комнату с лампадами, заявив, что в театре одно из помещений было переделано под молельную с иконами. Произошедшее он назвал "странной историей".

После публичной огласки Кехмана осудили представители РПЦ, заявившие о том, что наличие икон в комнате является вполне нормальным явлением для воцерковленных людей. Один из протоиереев сообщил, что слова гендира его неприятно удивили. Новоявленный глава театра "пришел в чужой колллектив", начав с нарушения культурных традиций. А иерей Павел Островский заявил, что Кехман забыл о нормах этики, обсудив чужую веру на публичном уровне. В наличии помещения для совершения молитв нет ничего, что давало бы повод выносить на публику вопросы глубокого личного характера, уверен священнослужитель.

Кехмана назначили на должность генерального директора МХАТа имени Горького в конце октября. Несколько дней спустя стало известно о том, что худрук Эдуард Бояков подписал заявление об уходе, отказавшись от пятилетнего контракта. Он заявил, что не желает устраивать ссоры в учреждении, где является нежелательным для руководства лицом.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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