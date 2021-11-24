В больнице ввели особые правила из-за госпитализации Хлебниковой

В больнице ввели особые правила из-за госпитализации Хлебниковой
Марина Хлебникова. Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка лежит в отделении под чужим именем

Уже более пяти дней певица Марина Хлебникова, ставшая жертвой пожара, находится в больнице. В СМИ распространяется различная информация о состоянии артистки. Журналисты из "Московского Комсомольца" раскрыли несколько ранее неизвестных фактов о госпитализации исполнительницы хита "Солнышко мое, вставай!".

О реальном положении Хлебниковой рассказал инсайдер, знакомые которого работают в ожоговом отделении, где на данный момент лежит знаменитость. По его словам, в медицинском учреждении не разрешают поднимать тему, связанную с состоянием здоровья Марины Арнольдовны. Посещать палату артистки могут не все врачи.

"Она проходит не под своим именем, ее вроде как зашифровали", – отметил собеседник издания.

Это было сделано якобы для того, чтобы данные о самочувствии Хлебниковой не попали в средства массовой информации.

Инсайдер добавил, что у Марины Арнольдовны обожжены 20% тела. Примечательно, что в прессе распространялась информация о 50%. Больше всего пострадали лицо и волосы звезды. Этот факт кажется собеседнику странным. Ведь у человека, ставшего жертвой пожара, должны быть сильно повреждены руки и ноги. А певица отделалась лишь небольшими ожогами кистей и локтевых суставов. Характер повреждений напоминает ситуацию, будто в лицо артистки "плеснули горящую жидкость".

Из крови исполнительницы уже вывели все токсины. Некоторое время назад ее отключили от аппарата ИВЛ.

Ранее стало известно, что у певицы сильно обожжены веки и дыхательные пути. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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