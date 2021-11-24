"Очень жалею об этом": Пашутин расплакался на похоронах Руслановой

"Очень жалею об этом": Пашутин расплакался на похоронах Руслановой
Фото: АГН «Москва» / Сергей Киселев
Артист считает себя виноватым перед коллегой

Сегодня, 24 ноября, произошло прощание с Ниной Руслановой. Народный артист России Александр Пашутин не смог справиться с эмоциями во время похорон, расплакавшись прямо у гроба актрисы. Об этом сообщает News.ru. 

Он рассказал, что для него дар актрисы был невероятен – он ставит ее в один ряд с такими выдающимися женщинами совесткого кино как Нонной Мордюковой и Людмилой Гурченко. 

"Я знаю, что она меня слышит. Я перед ней немножечко виноват", – заявил артист.

Пашутин рассказал, как однажды летом сидел в ресторане вместе со своими друзьями, когда мимо него прошла Нина Русланова. Он поздоровался с ней, обнялся, после чего она пошла дальше. 

"Потом думал: "Вот я дурак! Что же не пригласил её к нам?". Очень жалею об этом", – вспоминал он со слезами на глазах.

Пашутин стал для Руслановой экранным мужем в киноленте "Золото скифов". 

Напомним, артистки не стало 21 ноября. Она скончалась от последствий коронавирусной инфекции.

Нину Русланову похоронили на Троекуровском кладбище. Трансляцию траурной церемонии прощания с артисткой вел телеканал "360"

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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