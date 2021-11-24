Рэпер без разрешения использовал чужой хит

Автор песни про президента РФ Владимира Путина Олег Лихачев выиграл суд над скандальным рэпером Алишером Моргенштерном. Теперь исполнитель должен заплатить шоумену из Казани 300 тысяч рублей.

Речь идет о песне "Владимир Путин – молодец". Эту композицию, ставшую вирусной в Сети, Моргенштерн использовал на своем Ютуб-канале. При этом Алишер не спрашивал разрешения у Лихачева. Олег посчитал, что рэпер нарушил его авторские права, и обратился в суд.

Шоумен рассказал, что Шестой кассационный суд Самары принял его сторону. При этом апелляционное решение Верховного суда Уфы, куда обращался Моргенштерн, было отменено.

"Теперь у меня появится финансовая возможность подать иски к Дане Милохину и Вале Карнавал, как и планировалось изначально", - отметил Лихачев.

По всей видимости, звезды "Тик-Тока" тоже без разрешения использовали хит "Владимир Путин – молодец".

Шоумен в шутку добавил, что готов выйти с Алишером на ринг. Олег самокритично заявил – его шансы на победу были бы низкими. Ведь Лихачев занимался футболом и не был задействован в боях, передает телеканал "360".

Также мужчина предложил Моргенштерну сделать совместный номер на его песню о главе Чеченской Республики Рамзане Кадырове.

Ранее появилась информация, что из-за скандальных слов о Дне Победы телеканал СТС убрал Алишера из проекта "Русский ниндзя". Однако позже выяснилось, что рэпер все-таки продолжил работать ведущим.