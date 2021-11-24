Противники прививок выступили против медиков

Российские медики обратились в открытом письме к известным противникам вакцинации против коронавируса. Документ попал в распоряжение журналистов.

Послание адресовано звездам и политикам, которые активно выступают против "принудительной прививки" и введения QR-кодов. Врачи указали, что прекрасно осведомлены о позиции последних по поводу вакцины. В обращении к звездам они предлагают пройтись по красным зонам, моргам и реанимационным отделениям, чтобы те убедились, к чему приводит коронавирус.

Среди основных адресатов оказались давние противники вакцинации – Оскар Кучера, Константин Кинчев, Егор Бероев и многие другие.

Оскар Кучера

Ведущий заявил, что врачи "перепутали понятия". Мол, звезды не против привиок, а против принудительных мер. Оскар указал, что никто не примет такое приглашение – все прекрасно знают о том, что из-за коронавируса болеют и умирают.

"Но вы же не хотите брать ответственность, вы решили 30 тысяч рублей заплатить моей семье, если я сдохну от вашей прививки. Если моя мама захотела привиться, я уважаю её выбор, она пошла и привилась", – заявил Оскар.



Мария Шукшина

Артистка в ответном сообщении пригласила адресантов в "зеленую зону", в которой присутствует здоровый образ жизни и профилактические меры против респираторных заболеваний. Мария, как и Оскар, уверена, что медики допустили подмену понятий, заявив, что выступает против обязаловки, а не самой прививки.

"Предлагаю всем вместе написать письмо Президенту РФ с требованием прекратить вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах. Здоровые не должны жить по правилам, которые установлены и реально необходимы для больных!" – написала Шукшина.

Константин Кинчев

Фронтмен "Алисы" кается за свою антиваксерскую позицию: после болезни Кинчев заявил, что коронавирус есть "чернота, с которой невозможно договориться". Константин считает заболевание своим личным уроком, который он получил "за гордыню и самость".

Катя Лель

Артистка считает, что коронавирус – заговор против творческого бомонда, который ведет планету к лучшему. По мнению звезды, небольшая кучка людей решила сократить население планеты с помощью инфекции.

Наталья Ветлицкая

Певица отменила даже концерты в России, чтобы не делать прививку. В соцсетях она сообщила, что ни при каких обстоятельствах не согласится на вакцинацию.

"Ровно по этой причине я лишена возможности участия в концертах на территории России и вообще передвижения по планете", – отметила Наталья.



Юрий Лоза

Народный песенник сообщил, что не испытывает доверия к главе центра имени Гамалеи Гинцбургу, а теперь врачи начали к нему "приставать".

"Зачем меня, здорового человека, тащить в красную зону, где есть внутрибольничная инфекция? Убить меня хотят, что ли?" – возмущается бард.

Артист добавил, что не собирается расхаживать вдоль рядов с больными людьми и заражаться.