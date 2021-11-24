После скандала с Бастрыкиным Моргенштерн сбежал из России - СМИ

После скандала с Бастрыкиным Моргенштерн сбежал из России - СМИ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Где именно сейчас находится рэпер - неизвестно

Алишер Моргенштерн уехал из России вместе с женой после заявления главы СК РФ Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками. 

Напомним, председатель Следственного комитета России сообщил, что артист продает запрещенные наркотические вещества через интернет. Позже адвокат Сергей Жорин опроверг эти обвинения, выразив опасение, что подчиненные Бастрыкина могут посчитать эти слова как призыв к действию.

Как сообщает URA.RU, Моргенштерн после случившегося решил покинуть Россию. По неподтвержденной информации он ел на поезд в Минске вместе с женой и охраной. По другим данным – поезд следовал из Смоленска. 

Представители исполнителя его отъезд из страны пока никак не прокомментировали.

Ранее стало известно, что Моргенштерн также проиграл в суде автору песни про Владимира Путина.

Источник: URA.RU
Роман ИГНАТОВ

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