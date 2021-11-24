Актрису Алентову не смутило все происходящее

Во вторник, 23 ноября, состоялась церемония прощания с актером Валерием Гаркалиным. Как рассказал корреспондент из "Экспресс Газеты", траурная атмосфера была нарушена смехом студентов народного артиста РФ.

Напомним, с Гаркалиным прощались в здании учебного театра ГИТИС в Москве. Проводить знаменитость в последний путь пришли его родные, коллеги, друзья, а также бывшие ученики.

Работник СМИ приехал в учреждение культуры, чтобы своими глазами увидеть все происходящее. Корреспондент рассказал, что в какой-то момент из зала начали доноситься звуки хохота.

"Ржут в голос. Студентки его", – отметил он.

Как позже выяснилось, таким образом ученики Валерия Борисовича реагировали на забавные истории с его участием, которые вспоминали некоторые из присутствующих.

Актрисе Вере Алентовой такое поведение студентов не показалось странным или неуместным. Звезда кинокартины "Москва слезам не верит" отметила, что на похоронах редко можно услышать смех, передает "Московский Комсомолец".

"Это очень хорошо, что в зале смеются", – добавила артистка.

Напомним, Валерий Борисович скончался 20 ноября этого года в возрасте 67 лет. Он стал очередной жертвой коронавируса.

Гаркалина госпитализировали в начале октября. Из-за стремительного развития болезни артиста ввели в состояние комы и подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. К сожалению, никакие меры не помогли спасти жизнь кинозвезде.

Ранее стало известно, что актера провожали в последний путь под громкие аплодисменты.