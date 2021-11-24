"Что с Лобановым?": пользователи с трудом узнали резко изменившегося актера из "Интернов"

"Что с Лобановым?": пользователи с трудом узнали резко изменившегося актера из "Интернов"
Александр Ильин. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Совместное фото звезд сериала удивило многих

Долгие годы "Интерны" радовали зрителей ТНТ, рассказывая о буднях в одной из больниц. Именно благодаря этому сериалу и прославился  Александр Ильин, который отмечал свой день рождения. В Сети было опубликовано архивное фото, на котором запечатлены звезды телеканала. 

Как оказалось, с коллегами исполнитель роли Семена Лобанова общение не прекратил. Асмус поздравила актера с днем рождения. 

"Золотой состав! Жаль неполный", 

– подписала снимок блондинка, добавив, что ее коллега по "Интернам" очень талантлив и "крут". 

В комментариях многие пользователи обратили внимание на то, что Ильин очень сильно изменился с момента выхода последней серии сериала в эфир. Вместо аккуратной стрижки фронтмен группы "План Ломоносова" теперь ходит с относительно длинными волосами, также он отрастил густую бороду. 

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"А что с Лобановым?!", "Срочно бороду сбрить", " Бомжа косплеит", "Как "медиков" жизнь-то изменила", "Как изменился Лобанов", "Лобанов, что с тобой случилось", "Я Лобанова не узнала", "Сашу и не узнать, поздравляю его с днем рождения", 

– написали в комментариях. 

Ранее звезда "Интернов" Светлана Пермякова вспомнила о предательстве других участников своей команды КВН. Как оказалось, с игроками "Пармы" актриса давно перестала общаться. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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