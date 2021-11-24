Скромное прощание с Ниной Руслановой разочаровало народ

Скромное прощание с Ниной Руслановой разочаровало народ
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Многие ждали, что артистку будут провожать пышно и торжественно

Сегодня, 24 ноября, преданные поклонники и близкие знаменитой советской актрисы Нины Руслановой проводили ее в последний путь. Звезда нашла упокоение на Троекуровском кладбище. После печального мероприятия люди стали обсуждать его организацию и пришли к выводу, что знаменитость была достойна более помпезного прощания.

Комментарии недовольных поклонников звезды таких знаменитых кинолент, как "Зимняя вишня", "Афоня", "Цыган", "Тени исчезают в полдень" и других приводят журналисты издания "Экспресс газета". Оказалось, людей расстроило, что во время траурной церемонии обошлись без дорогих, пышных венков и гор цветов. В целом, людям показалось, что проводы были слишком скромными.

Прощание с Ниной Руслановой организовали в Доме кино. При этом гроб с телом знаменитости стоял не в зале, а всего лишь в фойе культурного учреждения, что весьма озадачило народ. Также люди обратили внимание, что организаторы прощания даже не запустили видеоролик с фотографиями усопшей звезды и нарезкой из кинофильмов, где она блистала при жизни.

Более того, некоторым почитателям таланта народной артистки показалось, что проводить ее в последний путь пришло слишком мало коллег. По мнению людей, в траурной процессии должны были участвовать многие именитые артисты.

К слову, во время прощания с Руслановой народный артист России Александр Пашутин признался, что считает себя виноватым перед покойной.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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