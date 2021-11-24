Артистку обвинили в публикации ложных данных

Знаменитая российская актриса Мария Шукшина является ярой противницей введения обязательной вакцинации от COVID-19 в нашей стране. Сегодня, 24 ноября, стало известно, что эксперты популярной социальной сети "Инстаграм" обвинили артистку в размещении фейковых публикаций и ограничили доступ к подписке на ее страницу.



Сейчас на аккаунт популярной актрисы, звезды таких знаменитых кинолент, как "Похороните меня за плинтусом", "Американская дочь", сериала "Своя чужая" и других подписаны более полумиллиона интернет-пользователей.

Однако после того, как артистка решила заняться общественной деятельностью и выступила резко против массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, у нее начались проблемы. Например, сейчас при попытке подписаться на страницу актрисы соцсеть отправляет предупреждение, что на аккаунте не раз публиковалась ложная информация. Также Шукшину обвинили в нарушении норм сообщества.

В частности, такая немилось связана с тем, что Мария опубликовала резонансный ответ на письмо медицинских специалистов, которые обратились к противникам прививок. Врачи предложили сомневающимся лично побывать в "красных зонах" ковидных госпиталей.

Шукшина же в ответ на это подчеркнула, что она не против вакцинации, однако резко осуждает принуждение людей к прививкам. Также артистка предложила оппонентам посетить "зеленую зону", где люди ведут здоровый образ жизни, соблюдают нормы профилактики и избавлены от лишнего страха.