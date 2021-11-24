Гузеева призналась в обмане о вакцинации Гаркалина

Гузеева призналась в обмане о вакцинации Гаркалина
Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущая уверяет, ложь была во благо

Четыре дня назад не стало Валерия Гаркалина. Актер долгое время боролся с коронавирусом, но болезнь полностью разрушила его организм. Дочь рассказывала, что звезда "Ширли-мырли" был трижды привит. Но тут вмешалась Лариса Гузеева, которая лежала с артистом в соседних палатах в "Коммунарке". В социальных сетях телеведущая огорошила всех заявлением, что Гаркалин не вакцинировался. После разгоревшегося скандала, который дошел и до федеральных каналов, актриса взяла свои слова назад. 

Как оказалось, Гузеева понятия не имела, делал ли ее коллега прививку. 

"В полемике с беснующимися ковид диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался! Ответила в пику! НЕ ЗНАЯ, привит он или нет на самом деле! Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия!"

– попыталась оправдаться звезда "Жестокого романса". 

Гузееву возмутило, что Андрей Малахов посвятил программу, посвященную памяти Гаркалина, начал именно с ее слов о том, что актер не делал прививку. Тем более, что ведущий "Прямого эфира" даже не удосужился позвонить ей лично и узнать подробности. Вместо этого он вырвал фразу из контекста и почему-то приписал актрисе слова Евгения Фридлянда, который заявил, что сертификат о вакцинации Гаркалин купил.

По словам ведущей "Давай поженимся!" с актером она не контактировала, и даже приветы друг другу передавали через медсестер. 

Ранее стало известно, что на похоронах студенты Гаркалина смеялись в голос

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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