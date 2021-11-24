Народную артистку проводили в последний путь

В эту среду, 24 ноября, хоронили Нину Русланову. Прощание со звездой отечественного кинематографа прошло в Доме кино. Всю церемонию у гроба стояла безутешная дочь актрисы и внук. Журналистам удалось выяснить, что наследница положила в гроб к матери.

Маленькую вещичку Олеся Рудакова передала работникам морга вместе с одеждой для усопшей. Это была икона. Как пишут "Дни.ру" Русланова была верующей.

Положить икону лично у Рудниковой не было возможности, потому что хоронили ее маму в специальном "антиковидном" гробу. В нем есть небольшое стеклянное окошко, благодаря которому гроб остается закрытым.

Ранее дочь рассказала о последних днях актрисы. Рудакова уверена, что ее маму погубила халатность врачей. Изначально звезда кино попала в Сеченовскую больницу, где перенесла инфаркт. Спустя несколько дней после этого артистке сделали другую операцию. Медики даже не стали дожидаться результатов анализов.

Нужных лекарств в клинике тоже не было, поэтому дочери приходилось из буквально "доставать" с помощью знакомых. Но на этом история не закончилась. В больнице Руслановой диагностировали ковид, из-за чего ее перевели в другое медучреждение.

Родные долгое время умоляли врачей перевести Нину Ивановну в реанимацию. Изначально это сделать удалось, но спустя несколько дней Русланову вновь перевели в отделение.

Напомним, что звезда "Зимней вишни" скончалась 21 ноября. Ей было 75 лет.