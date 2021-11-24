Ему было 65 лет

Не стало Владимира Кузнецова. Советский и российский актер скончался на 66-м году жизни.

Точная причина смерти неизвестна. О месте и времени прощания также сообщается. В комментариях на форуме портала "Кино-театр.ру" поклонники выразили свои соболезнования.

"Так много ушло из жизни в последние дни. "Обаятельный рижанин" запомнился на всю жизнь", "Хороший артист. Запомнила его роли в фильмах "Одиноким предоставляется общежитие", "12 стульев" и других. Сравнительно рано ушел. Добрая и долгая память ",

– поделились пользователи Сети.

Кузнецов – выпускник ВГИКа. Когда актер получил диплом, он некоторое время играл на сцене Театра студии Алексея Баталова, а после перешел в Центр театра и кино.

Владимир Андреевич, как правило, играл в эпизодических ролях, но даже короткое появление в кадре не оставляло зрителей равнодушными. Он сыграл в фильмах "Гардемарины, вперед!", "12 стульев", "Одиноким предоставляется общежитие", "По законам военного времени" и многих других. Всего в его фильмографии насчитается около 40 ролей.



