Умер актер из "Гардемаринов" и "12 стульев" Кузнецов

Умер актер из "Гардемаринов" и "12 стульев" Кузнецов
Кадр из фильма "Линия жизни" (1981)
Ему было 65 лет

Не стало Владимира Кузнецова. Советский и российский актер скончался на 66-м году жизни. 

Точная причина смерти неизвестна. О месте и времени прощания также сообщается. В комментариях на форуме портала "Кино-театр.ру" поклонники выразили свои соболезнования. 

"Так много ушло из жизни в последние дни. "Обаятельный рижанин" запомнился на всю жизнь", "Хороший артист. Запомнила его роли в фильмах "Одиноким предоставляется общежитие", "12 стульев" и других. Сравнительно рано ушел. Добрая и долгая память ", 

– поделились пользователи Сети. 

Кузнецов – выпускник ВГИКа. Когда актер получил диплом, он некоторое время играл на сцене Театра студии Алексея Баталова, а после перешел в Центр театра и кино. 

Владимир Андреевич, как правило, играл в эпизодических ролях, но даже короткое появление в кадре не оставляло зрителей равнодушными. Он сыграл в фильмах "Гардемарины, вперед!", "12 стульев", "Одиноким предоставляется общежитие", "По законам военного времени" и многих других. Всего в его фильмографии насчитается около 40 ролей. 


Источник: "Кино-Театр.ру" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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