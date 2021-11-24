Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
Не стало Владимира Кузнецова. Советский и российский актер скончался на 66-м году жизни.
Точная причина смерти неизвестна. О месте и времени прощания также сообщается. В комментариях на форуме портала "Кино-театр.ру" поклонники выразили свои соболезнования.
"Так много ушло из жизни в последние дни. "Обаятельный рижанин" запомнился на всю жизнь", "Хороший артист. Запомнила его роли в фильмах "Одиноким предоставляется общежитие", "12 стульев" и других. Сравнительно рано ушел. Добрая и долгая память ",
– поделились пользователи Сети.
Кузнецов – выпускник ВГИКа. Когда актер получил диплом, он некоторое время играл на сцене Театра студии Алексея Баталова, а после перешел в Центр театра и кино.
Владимир Андреевич, как правило, играл в эпизодических ролях, но даже короткое появление в кадре не оставляло зрителей равнодушными. Он сыграл в фильмах "Гардемарины, вперед!", "12 стульев", "Одиноким предоставляется общежитие", "По законам военного времени" и многих других. Всего в его фильмографии насчитается около 40 ролей.
Нововведения коснутся всех жителей страны
Работы лишаются граждане, поддержавшие оппозицию