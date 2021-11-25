Недавно стала бабушкой и полностью отказалась от общения с отцом: как живет дочь Петросяна

Недавно стала бабушкой и полностью отказалась от общения с отцом: как живет дочь Петросяна
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
После развода со Степаненко в отношениях комика и его наследницы начались серьезные проблемы

У Евгения Петросяна есть единственная дочь. Зовут ее Викторина, но долгое время о девушке никто ничего не знал. Наследница появилась на свет в первом браке именитого юмориста. 

Вскоре после рождения малышки женщина скончалась в аварии. Тогда Петросян взял все заботы по воспитанию дочери на себя. У Евгения Вагановича были прекрасные отношения с наследницей, он часто брал ее на свои выступления. В какой-то момент теперь уже бывшая жена комика, Елена Степаненко, заменила Викторине мать. 

Небольшие трудности появились, когда дочь стала постарше. Она мечтала о карьере балерины, но отец был категорически против. И хотя девушка пыталась поступить в балетную школу при Большом театре, ее туда не взяли из-за проблем со здоровьем. 

Тогда Викторина поступила на исторический факультет МГУ, а после долгое время жила и работала в столице. После окончания учебы наследница Петросяна познакомилась со своим будущим мужем, с которым позже перебралась в Соединенные Штаты. 

В Нью-Йорке дочь юмориста живет и по сей день. Викторина родила двух сыновей, а в прошлом году впервые стала бабушкой. Вместе с супругом Петросянц (настоящая фамилия Петросяна – прим.ред.) занимается производством елочных игрушек и снимает документальные фильмы.

Однако в ее жизни больше нет места звездному отцу. Отношения папы и дочери разрушил развод с Еленой Степаненко, с которой Викторина была очень близка. Новый выбор Петросяна наследница не приняла. Она даже не поздравила Евгения Вагановича с рождением сына от Татьяны Брухуновой. 

Ранее молодая жена Петросяна поделилась трогательными кадрами с сыном. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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