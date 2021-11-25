Артемьева показала фото со съемок новых "Сватов"

Артемьева показала фото со съемок новых "Сватов"
Людмила Артемьева. Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
В кадр попали любимые многими герои

Поклонники сериала "Сваты" ждут не дождутся выхода нового сезона. Они цепляются за любую информацию, которая распространяется в соцсетях, пытаясь угадать – когда же картину покажут по телевизору. Сами актеры умело подогревают интерес общественности, периодически выкладывая фото со съемок. Так, например, сделала Людмила Артемьева.

На своей странице в "Инстаграм" исполнительница роли Ольги Ковалевой опубликовала яркий снимок. На нем запечатлены Татьяна Кравченко (Валентина Будько), Николай Добрынин (Дмитрий Буханкин), Олеся Железняк (Лариса Буханкина), сама Артемьева, а также маленькая девочка. По всей видимости, последняя сыграла дочь четы Буханкиных.

Актеры прогуливаются по парку с красочными воздушными шарами в руках. Они лучезарно улыбаются, радуясь какому-то событию.

"Со съемок "Сваты-7", – отметила Людмила Викторовна.

Подпись артистка сопроводила смайлом в виде красного сердца.

Пользователи Сети пришли в восторг от новой фотографии. В разделе комментариев они сообщили, что с нетерпением ждут выхода новых серий.

"Жду новые серии больше, чем свой др", "Этот сериал можно смотреть бесконечно", "Как я вас обожаю", "Можно побольше таких фото?" – написали фанаты "Сватов".

Некоторые выразили негодование из-за того, что сериал не начали показывать пару дней назад. Дело в том, что ранее по Интернету распространилась информация, будто первую серию выпустят 22 ноября на канале "Россия 1".

Ранее Кравченко раскрыла причины ссоры с Артемьевой. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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