Оскандалившейся после слов о Гаркалине Гузеевой припомнили отказ от прививки

Оскандалившейся после слов о Гаркалине Гузеевой припомнили отказ от прививки
Лариса Гузеева. Фото: Alexander Nosovsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Артистка сама подхватила инфекцию на одном светском мероприятии

Ведущая "Давай поженимся" Лариса Гузеева оказалась в центре скандала, в который угодила после брошенных слов о том, что покойный артист Гаркалин не был привит. После того, как саму Ларису доставили в Коммунарку, оказалось, что она в свое время отказалась от вакцинации.

Супруг Ларисы Игорь Бухаров не так давно выложил всю подноготную: оказалось, что боровшаяся против антиваксеров жена  отказалась делать прививку. А коллеги вспомнили, что звезда "Давай поженимся" даже пренебрегала средствами индивидуальной защиты на светских мероприятиях.

На эту тему высказался в эфире "Пусть говорят" артист Вячеслав Манучаров, которому в прошлом году не посчастливилось переболеть ковидом в тяжелой форме. Актер сообщил, что ведущая Первого канала всех просвещала по поводу вакцинации против инфекции, настаивая на соблюдении самоизоляции. 

Однако, добавил Вячеслав, по горькой иронии Лариса сама подхватила однажды коронавирус на одном из светских мероприятий.

"Причем самое главное – мы виделись с ней накануне, на одном мероприятии. И все были без масок", – выложил Манучаров.

Лариса попала в немилость после выложенной в соцсетях истории, связанной с покойным Гаркалиным. Недавно ведушая сообщила, что артист, с которым она лежала в Коммунарке, отказался от прививки. Посвятивший свой выпуск ушедшему из жизни актеру Андрей Малахов начал программу с ее слов, после чего разгорелся скандал. Гузеева поспешила взять свои слова назад, пояснив, что "ответила в пику", пытаясь остановить "поток антипрививочного мракобесия". А после этого закрыла в своем "Инстаграм" комментарии.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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