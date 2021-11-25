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Более 50 лет народная артистка РСФСР Светлана Немоляева состояла в браке с актером Александром Лазаревым. Деятели культуры завели только одного ребенка – сына Сашу. В эфире передачи "Судьба человека" звезда кинокартины "Служебный роман" рассказала, почему долгое время они с супругом не планировали детей.
Светлана Владимировна и Александр Сергеевич сыграли свадьбу в 1960 году. Спустя семь лет появился на свет их первенец.
По словам актрисы, она не решалась родить раньше из-за плотного графика. Супруги много времени проводили в театре, пропадая на бесчисленных репетициях.
"Может, легкомысленными были, молодыми очень. В голове не созревала мысль о том, что надо обзавестись детишками", – призналась артистка.
Когда Светлана Владимировна узнала, что беременна, то была на седьмом небе от счастья. Она поняла, что долгие годы неправильно расставляла приоритеты, выдвигая на первый план работу.
Еще в роддоме деятельница культуры решила назвать сына Александром. После появления наследника жизнь актрисы как будто началась заново. Знаменитость не раз задавалась вопросом – как она семь лет существовала без такого счастья.
К сожалению, в 2011 году Немоляева овдовела. Александр Сергеевич скончался после продолжительной болезни.
Сейчас сыну артистки 54 года. Он женат на Алине Айвазян. У пары двое детей – дочь Полина и сын Сергей.
Ранее Немоляева рассказала о последних годах жизни Андрея Мягкова.
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