Актриса призналась, что неправильно расставила приоритеты

Более 50 лет народная артистка РСФСР Светлана Немоляева состояла в браке с актером Александром Лазаревым. Деятели культуры завели только одного ребенка – сына Сашу. В эфире передачи "Судьба человека" звезда кинокартины "Служебный роман" рассказала, почему долгое время они с супругом не планировали детей.

Светлана Владимировна и Александр Сергеевич сыграли свадьбу в 1960 году. Спустя семь лет появился на свет их первенец.

По словам актрисы, она не решалась родить раньше из-за плотного графика. Супруги много времени проводили в театре, пропадая на бесчисленных репетициях.

"Может, легкомысленными были, молодыми очень. В голове не созревала мысль о том, что надо обзавестись детишками", – призналась артистка.

Когда Светлана Владимировна узнала, что беременна, то была на седьмом небе от счастья. Она поняла, что долгие годы неправильно расставляла приоритеты, выдвигая на первый план работу.

Еще в роддоме деятельница культуры решила назвать сына Александром. После появления наследника жизнь актрисы как будто началась заново. Знаменитость не раз задавалась вопросом – как она семь лет существовала без такого счастья.

К сожалению, в 2011 году Немоляева овдовела. Александр Сергеевич скончался после продолжительной болезни.

Сейчас сыну артистки 54 года. Он женат на Алине Айвазян. У пары двое детей – дочь Полина и сын Сергей.

Ранее Немоляева рассказала о последних годах жизни Андрея Мягкова.