Долина раскрыла тайный талант Путина

Долина раскрыла тайный талант Путина
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица призналась, что глава государства нравится ей как мужчина

Несколько дней назад Лариса Долина стала героиней ютуб-шоу "Скажи Гордеевой". В эфире проекта народная артистка РФ рассказала о времяпровождении с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Долиной, в прошлом Владимир Владимирович часто звал ее и саксофониста Игоря Бутмана послушать джаз. Лариса Александровна отметила, что Путин хотел полюбить этот музыкальный жанр.

Как-то раз после концерта было организовано небольшое застолье. Там присутствовали певица и лидер россиян. Спустя некоторое время все участники посиделок начали исполнять песни.

Путин не остался в стороне и тоже решил продемонстрировать свой талант. Владимир Владимирович исполнил композицию "Город над вольной Невой" под аккомпанемент баяна.

"Очень красиво, кстати, спел", – отметила Лариса Александровна.

Примечательно, что о певческих способностях президента РФ мало кто знает. 

Артистка призналась, что глава государства импонирует ей как мужчина. Долиной нравятся его высокий интеллект, чувство юмора, а также разносторонность. Мол, с Путиным можно будет поднять любую тему, и разговор будет невероятно интересным. 

Ранее Лариса Александровна рассказала, почему ему изгнали из Москвы в 80-х. Причиной послужил указ министра культуры РСФСР Юрия Мелентьева, в соответствии с которым все артисты без столичной прописки должны были покинуть город. Долина как раз оказалась в числе тех, у кого не было нужного документа. 

Источник: Выпуск Ютуб-шоу "Скажи Гордеевой" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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