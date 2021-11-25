Артист всячески балует наследницу

Пару дней назад Филипп Киркоров вместе с детьми – Аллой-Викторией и Мартином, посетил премьеру диснеевского мультфильма "Энканто". Специально для выхода в свет 9-летняя наследница короля российской эстрады выбрала дорогой наряд от брендовых производителей.

На фото, опубликованных на инстаграм-странице Киркорова, Алла-Виктория позирует в костюме, состоящем из штанов и жакета, футболке и кроссовках. Свой образ девочка дополнила узорчатой сумкой, перекинутой через плечо.

Журналисты из WMJ.ru выяснили, во сколько Филиппу Бедросовичу обошелся наряд дочери. Ее розовый костюм относится к бренду "Гуччи". За него исполнитель хита "Единственная моя" отдал около 110 тысяч рублей. Футболка "Версаче" стоит чуть меньше 11 тысяч рублей. Самой дорогой вещью оказалась маленькая сумочка "Дольче Габбана". Стоимость модного аксессуара оценивается в 560 тысяч рублей.

Выходит, что Киркорова выгуляла образ примерно за 682 тысячи рублей. Можно сделать вполне логичный вывод – именитый отец не жалеет денег на свою наследницу.

Кстати, 26 ноября Алле-Виктории исполнится 10 лет. Вечеринка будет организована в подмосковном коттедже. Организаторы оформят пространство дома в стиле мультфильма "Круэлла".

Ранее стало известно о том, что Киркоров оскорбил журналистку на праздновании юбилея популярного телеканала "Муз ТВ".