Рэпер не комментирует информацию

Алишер Моргенштерн вылетел рейсом в Дубай после того, как "сбежал" из российской столицы. Об этом стало известно сегодня, 25 ноября.

По информации медиа, днем ранее рэпер вылетел в Дубай из Минска инкогнито. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники. Согласно приведенным данным, артист уже находится в одном из местных отелей.

Подтверждения информации от самого музыканта и его представителей пока что не поступало.

Напомним, рэпер решил покинуть Российскую Федерацию после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, выступая в социальных сетях, что тот занимается в Интернете продажей наркотических веществ. Хотя кто-то выразил уверенность, что государственный деятель выразился образно, намекнув, что рэпер пропагандирует запрещенные вещества, юрист Сергей Жорин заявил, что подобные обвинения не имеют ничего общего с реальностью. Адвокат указал, что наркотики не входят в "поле деятельности" Моргенштерна, а СК может посчитать слова своего руководителя призывом к действию.

По сообщениям медиа, после огласки ситуации Моргенштерн решил покинуть страну, купив билеты на поезд из Смоленска в Минск. Туда он отправился вместе со своей супругой и охраной. Сам Жорин заявил, что не имеет ни малейшего представления о текущем местонахождении его подзащитного. Юрист указал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть новость об отъезде артиста из Российской Федерации. Однако не исключил, что после выступления рэпер может направиться в одну из стран Европы.