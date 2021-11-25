Сбежавший из России Моргенштерн нашелся в Дубае - СМИ

Сбежавший из России Моргенштерн нашелся в Дубае - СМИ
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Рэпер не комментирует информацию

Алишер Моргенштерн вылетел рейсом в Дубай после того, как "сбежал" из российской столицы. Об этом стало известно сегодня, 25 ноября.

По информации медиа, днем ранее рэпер вылетел в Дубай из Минска инкогнито. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники. Согласно приведенным данным, артист уже находится в одном из местных отелей.

Подтверждения информации от самого музыканта и его представителей пока что не поступало.

Напомним, рэпер решил покинуть Российскую Федерацию после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, выступая в социальных сетях, что тот занимается в Интернете продажей наркотических веществ. Хотя кто-то выразил уверенность, что государственный деятель выразился образно, намекнув, что рэпер пропагандирует запрещенные вещества, юрист Сергей Жорин заявил, что подобные обвинения не имеют ничего общего с реальностью. Адвокат указал, что наркотики не входят в "поле деятельности" Моргенштерна, а СК может посчитать слова своего руководителя призывом к действию.

По сообщениям медиа, после огласки ситуации Моргенштерн решил покинуть страну, купив билеты на поезд из Смоленска в Минск. Туда он отправился вместе со своей супругой и охраной. Сам Жорин заявил, что не имеет ни малейшего представления о текущем местонахождении его подзащитного. Юрист указал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть новость об отъезде артиста из Российской Федерации. Однако не исключил, что после выступления рэпер может направиться в одну из стран Европы.

Источник: РЕН ТВ
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

новости партнеров

Что изменится в России с декабря: в силу вступают новые законы

Нововведения коснутся всех жителей страны

"По спискам КГБ": жители Белоруссии жалуются на массовые увольнения с госпредприятий

Работы лишаются граждане, поддержавшие оппозицию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей